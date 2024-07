Calciomercato Roma: i giallorossi sulle tracce di Retegui. L'attaccante piace anche a Bologna e Juventus

Le performance di Mateo Retegui, attaccante del Genoa, nella stagione appena conclusa hanno suscitato l'interesse di diverse società calcistiche, tra cui la Roma. Secondo quanto riportato dall'esperto dell'emittente satellitare, il club giallorosso sta valutando l'acquisizione del cartellino del giocatore, classe 1999, per potenziare il proprio reparto offensivo.

Tuttavia, i capitolini non sono gli unici interessati al giocatore. Anche il Bologna ha manifestato interesse, mentre la Juventus starebbe considerando Retegui come potenziale vice-Vlahovic in caso di partenza di Milik.

Il Genoa, al momento, ha ricevuto soltanto sondaggi esplorativi e nessuna offerta formale.

(gianlucadimarzio.com)

