Calciomercato Roma: i giallorossi non mollano Chiesa, ma non aspetteranno in eterno

Resta ancora nebuloso il futuro di Federico Chiesa. Come riporta l'esperto di mercato, da tempo l'esterno juventino è sul mercato e la Roma si è fatta avanti con un'offerta di 20 milioni più bonus, gradita alla Juventus. Il nodo da sciogliere resta la volontà del giocatore, rappresentato da Ramadani, che finora non ha ricevuto proposte irrinunciabili dall'estero.

Chiesa, atteso alla Continassa dopo il matrimonio, sentirà direttamente da Thiago Motta che la sua cessione non è una questione personale, ma una scelta dettata da esigenze tattiche. La Roma, al momento, non sembra intenzionata a ritirarsi dalla trattativa, ma è chiaro che non aspetterà all'infinito una risposta.

Per la Juventus, incassare 20 milioni significherebbe sbloccare altre trattative in entrata, ma forzare la mano con Chiesa non avrebbe senso. Per ora c'è la Roma, ma il futuro potrebbe riservare sorprese.

