Calciomercato Roma, Calafiori a un passo dall'Arsenal: i giallorossi incasseranno circa 8 milioni

ILROMANISTA.EU - La Roma incasserà circa 8 milioni di euro dall’imminente cessione di Riccardo Calafiori all’Arsenal. [...] Ai giallorossi spetta ancora una percentuale da incassare dal Basilea grazie al contratto di vendita stipulato, ai tempi della cessione in Svizzera, da Tiago Pinto.

Nel 2022 Calafiori salutava la Roma per circa 1,5 milioni di euro più il 40% sulla sua futura rivendita. [...] Dalla cessione di Calafiori il Basilea non ha guadagnato solamente i 4 milioni della vendita - parte fissa -, ma anche il 50% di quello che guadagnerà il Bologna - parte variabile - dalla cessione dell’ex giallorosso. Alla Roma, sempre grazie al contratto stipulato da Pinto col club svizzero, spetta il 40% dell’intero incasso del Basilea che è composto dalla parte fissa (4 milioni) e dalla parte variabile (50% della rivendita). Il 40% della parte fissa il Basilea lo ha già versato nelle casse romaniste - un paio di milioni - e adesso manca la parte variabile che, come dicevamo in precedenza, al netto di commissioni varie, dovrebbe aggirarsi attorno agli 8 milioni di euro.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE