Calciomercato Roma: giallorossi pronti a chiudere per Dahl. Il Djurgårdens preferirebbe un'offerta dalla Premier

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro della fascia sinistra di difesa giallorossa, affidata temporaneamente al solo Angelino dopo la partenza di Leonardo Spinazzola a parametro zero. Secondo il giornalista del Tempo Filippo Biafora la Roma sarebbe pronta a chiudere per lo svedese Samuel Dahl, col giocatore che attualmente vorrebbe solo i giallorossi. Il Djurgårdens però, proprietario del cartellino, preferirebbe un'offerta più importante arrivata dalla Premier League.

L'#ASRoma si prepara al rilancio per chiudere per #Dahl: in queste ore la nuova offerta al #Djurgardens, che per ora ha resistito e preferisce una proposta più alta arrivata dalla Premier. Il giocatore vuole solo i giallorossi (c'è già l'accordo) e lo ha comunicato al suo club pic.twitter.com/BVhkmegvRT — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 20, 2024