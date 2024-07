Calciomercato Roma: interesse per Soulé, ma nessuna offerta ufficiale. La Juve chiede 35/40 milioni

Continua il lavoro di Florent Ghisolfi sul mercato estivo per regalare altri rinforzi a Daniele De Rossi dopo l'arrivo di Enzo Le Fée a centrocampo. Secondo il giornalista Cesar Luis Merlo, i giallorossi hanno messo nel mirino Matias Soulé, ala classe 2003 di proprietà della Juventus ma nella scorsa stagione in prestito al Frosinone. Stando alle sue informazioni, Roma e Leicester avrebbero offerto 25 milioni di euro mentre la Juventus ne chiede quasi 30 per liberare l'argentino. La trattativa ora entrerà nella fase finale.

Aggiornamenti dal giornalista Alfredo Pedullà sul tema Soulé: il Leicester ha preannunciato un'offerta di 30 milioni di euro alla Juventus, che ne chiede 35 più bonus. La Roma, invece, ha sondato il terreno.

Secondo il giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, la Roma è molto interessata a Matias Soulé ma al momento non è ancora stata presentata un'offerta ufficiale alla Juventus. Il club giallorosso considera l'argentino ideale per il suo progetto, ritenendo anche che Roma sia la piazza giusta per crescere.

Come aggiunge il giornalista Fabrizio Romano, la Juventus per liberare Soulé chiede 35/40 milioni di euro. L'interesse della Roma c'è, ma non è ancora stata formalizzata una proposta. Confermato anche l'interesse del Leicester.

