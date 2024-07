Calciomercato Roma, giallorossi di nuovo su En-Nesyri. Sull'attaccante anche Fenerbahce e Al Quadsiya

La Roma sta valutando diverse opzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo aver considerato Sorloth, per il quale la richiesta economica del Villarreal resta di 38 milioni di euro, l'attenzione si è nuovamente spostata su En-Nesyri del Siviglia.

Come riporta l'esperto di mercato, il giocatore nordafricano, che ha dimostrato le sue qualità realizzative nella scorsa stagione con prestazioni notevoli sia in campionato che nelle coppe europee, è oggetto di interesse da parte di diverse squadre. Tra queste, spiccail Fenerbahce di Mourinho e, soprattutto, l'Al Quadsiya, che avrebbe pronta un'offerta monstre per il calciatore

Il club andaluso proprietario del cartellino del giocatore chiede 20 milioni, ma la situazione contrattuale dell'attaccante, il cui accordo scade tra dodici mesi, potrebbe influenzare le trattative. La decisione finale spetterà al calciatore stesso, che dovrà valutare le diverse proposte sul tavolo.

