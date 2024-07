Calciomercato Roma: giallorossi al lavoro per Soulé. Possibile offerta vicina ai 30 milioni

Sono giorni decisivi per il futuro di Matias Soulé. I bianconeri hanno intenzione di cedere l'argentino per finanziare il mercato in entrata, motivo per il quale la richiesta della Juventus è stata prima di 40 milioni, ora è pari a 35, cifra considerata comunque troppo alta dalle pretendenti. Il Leicester si è spinto fino a 25, potrebbe spingersi a 30, ma dovrebbe soprattutto convincere l'argentino, che presenta riserve rispetto a questa situazione: fa più gola la Roma, con la maglia dei giallorossi potrebbe essere protagonista in una piazza gloriosa. La Roma ci sta lavorando: è una priorità e per questo Ghisolfi e Souloukou stanno valutando la possibilità di presentare un'offerta che si avvicini ai 30 milioni di euro. Giuntoli spera di incassarne 35, ma al momento nessuno si spinge fino a quella cifra.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE