Sempre più vicino Enzo Le Fée. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, cresce la fiducia per l'acquisto del centrocampista: la sensazione è che l'operazione si farà, sarà un affare da 20 milioni più bonus. Per la chiusura è questione di tempo. Procede la trattativa per il centrale del Boca Valentini, mentre è in stand-by l'operazione Sergio Gomez: la trattativa procede sulla base di un prestito.

(gianlucadimarzio.com)

