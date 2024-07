Calciomercato Roma: En-Nesyri prima scelta dell'attacco, ma il Fenerbahce vuole chiudere in 48 ore. Attenzione a David

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il reparto offensivo giallorosso, bisognoso di rinforzi dopo le partenze di Lukaku, Azmoun e Belotti. Secondo l'esperto di calciomercato la prima scelta in questo momento resterebbe En-Nesyri del Siviglia ma il Fenerbahce di José Mourinho vorrebbe chiudere nelle prossime 48 ore, forte di un'importante offerta economica al giocatore di 6 milioni netti a stagione.

Per questo motivo sarebbe tornato in auge il nome di Jonathan David del Lille. La Roma aveva già contattato l'agente del giocatore qualche settimana fa non raggiungendo però l'accordo economico. Potrebbe diventare un obiettivo concreto date le difficoltà per il marocchino e Sorloth.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE