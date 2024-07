Calciomercato Roma, El Shaarawy tra rinnovo e avance della Juventus. Il calciatore ha il gradimento di Thiago Motta

Il futuro di Stephan El Shaarawy è ancora tutto da scrivere. Come riporta Alfredo Pedullà su X, nonostante un ottimo rapporto con il tecnico De Rossi, il contratto in scadenza nel 2025, con i discorsi rinnovo sfiorati ma per il momento non ancora approfonditi, apre scenari diversi. La Juventus ha manifestato interesse per il giocatore durante le trattative per Chiesa, apprezzandone la versatilità. Il tecnico bianconero Thiago Motta sembra particolarmente interessato all'esterno giallorosso. Sebbene altri giocatori della Roma siano stati accostati alla Juventus, al momento El Shaarawy sembra essere il profilo più appetibile per i bianconeri. L'evoluzione della situazione dipenderà dalle decisioni della Roma e dalle eventuali offerte per l'atleta.