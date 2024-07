Calciomercato Roma: El Shaarawy la chiave per uno tra Chiesa o Soulé

Fitti intrighi di mercato tra Roma e Juventus. Come noto da tempo, ai giallorossi piacciono molto Federico Chiesa e Matias Soulè; mentre dall'altro canto Thiago Motta apprezza Stephan El Shaarawy e avrebbe dato il benestare all'operazione. Come scrive il portale dedicato al mercato, proprio il Faraone potrebbe essere la chiave per arrivare ad uno dei due juventini. Giuntoli potrebbe accettare l’esterno classe 1992 come parziale contropartita nelle trattative per uno a scelta tra Federico Chiesa e Matias Soulè.

(calciomercato.com)

