Calciomercato Roma: El Shaarawy il preferito della Juve per la fascia sinistra, contatti avviati. Proposto Kostic ai giallorossi

La Juventus ha messo nel mirino Stephan El Shaarawy. Come riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese su X, quello del classe '92 è il profilo preferito dal club bianconero per la fascia sinistra dell'attacco, dove hanno esigenza di un elemento in grado di spalleggiare al meglio Yildiz.

I colloqui con la Roma per arrivare all'ex Milan e Monaco sono già partiti. Tra le contropartire proposte al sodalizio giallorosso anche il trentunenne Kostic, 33 presenze nell'ultima annata con i bianconeri.