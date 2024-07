Calciomercato Roma, Dovbyk: "Presto svelerò la verità. Atletico Madrid? Non è saltato per le commissioni del mio agente"

UA.TRIBUNA.COM - Ormai da diverse ore il nome di Artem Dovbyk è diventato il principale obiettivo per l'attacco della Roma. L'attaccante ucraino ha parlato per il portale sportivo spiegando e chiarendo il perché del mancato arrivo all'Atletico Madrid, da tempo su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo. Queste le sue parole: "Non è vero che il mio trasferimento all’Atletico Madrid è saltato per le commissioni del mio agente. È una bugia. Presto svelerò la verità".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE