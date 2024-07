Dalla Spagna arriva un importante indizio di mercato. Nella mattinata odierna è andata in scena l'amichevole tra Espanyol e Girona e si è conclusa con il punteggio di 0-0. La notizia più importante riguarda però Artem Dovbyk: il bomber ucraino, principale obiettivo della Roma per il ruolo di centravanti, non è sceso in campo, rimanendo seduto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida.