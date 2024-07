Calciomercato Roma, Djurgarden-Varnamo 1-0: Dahl in campo tutto il match

Nonostante le voci di mercato e il possibile trasferimento in giallorosso, l'allenatore del Djurgarden ha scelto di schierare Samuel Dahl dal 1' nel match vinto dal club svedese contro il Varnamo per 1-0. Con i 3 punti conquistati oggi la squadra del possibile nuovo terzino della Roma sale al secondo posto in classifica: 1 occasione creata, 5 palle recuperate e 3 intercettazioni il bottino di oggi dello svedese.