Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: su Aouar l'interesse di Wolverhampton e Brighton

Il centrocampo della Roma è in fase di ristrutturazione: Paredes potrebbe partire a causa di un'offerta allettante dall'Arabia Saudita, mentre l'arrivo di Enzo Le Fée, pagato ben 23 milioni di euro, cambia le carte in tavola. L'investimento fatto per il francese sembra mettere in discussione il futuro di Houssem Aouar, arrivato solo un anno fa.

Le prestazioni non convincenti e l'alto ingaggio rendono probabile la sua partenza. Secondo fonti inglesi, il Wolverhampton sarebbe interessato al giocatore, così come il Brighton. Nonostante alcune proposte dal Medio Oriente, un suo trasferimento in Qatar sembra meno probabile.

(givemesport.com)

