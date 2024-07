Sfumato En-Nesyri, e viste le difficoltà di arrivare a Dovbyk, la Roma guarda in Premier League per l'attaccante. Come scrivono dall'Inghilterra, infatti, i giallorossi sono sulle tracce di Jean-Philippe Mateta, 16 gol in campionato nell'ultima stagione con il Crystal Palace. I giallorossi sono pronti a presentare un'offerta ed hanno avviato i primi contatti con il club inglese, che valuta il giocatore 30-35 milioni nonostante preferirebbe non privarsene.

(caughtoffside.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE