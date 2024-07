Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: possibile offerta per Phillips, ma serve lo sconto. Sul calciatore anche il Fulham

Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City, è uno dei nomi sondati dalla Roma in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dal portale britannico, il calciatore è in uscita e viene valutato ben 45 milioni di sterline. I giallorossi sono interessati al classe '95 e starebbero pensando di presentare una prima offerta nel caso in cui i Citizens abbassassero la richiesta. I capitolini infatti vorrebbero ottenere uno sconto del 50%, sborsando quindi 20/25 milioni. La Roma non è l'unico club interessato a Phillips, bensì è seguito anche da società di Premier League tra cui il Fulham.

