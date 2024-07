La Roma vuole rinforzare il reparto degli esterni offensivi e l'ultimo nome sul taccuino di Florent Ghisolfi è Kamaldeen Sulemana. Secondo quanto svelato dal tabloid britannico, il classe 2002 ghanese ha faticato ad ambientarsi nel Southampton e starebbe valutando l'ipotesi del trasferimento in un nuovo club. Il calciatore non interessa solo alla Roma, bensì piace anche all'Ajax e al Nizza.

