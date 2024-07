Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi sulle tracce di Abdulhamid. Il terzino piace anche all'Aston Villa

La Roma guarda in Arabia Saudita per rinforzare la difesa. Alla ricerca di un terzino destro da inserire in organico, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Saud Abdulhamid, mettendosi in contatto con il suo agente per ottenere informazioni su possibili costi e condizioni dell'operazione. Come riportano i media inglesi, per il calciatore saudita ci sarebbe da battere la forte concorrenza dell'Aston Villa, che già da tempo sarebbe sulle tracce del classe '99.

La Roma ha in programma un nuovo giro di contatti per approfondire il discorso. Abdulhamid, dal suo canto, si è detto pronto a cominciare una nuova avventura in Europa.

(teamtalk.com)

