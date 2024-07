Calciomercato Roma, dall'Argentina: Paredes tornerà al Boca a giugno 2025

Fresco vincitore della Copa America con la maglia dell'Argentina, Leandro Paredes si sta godendo le meritate vacanze prima di rientrare a Roma e mettersi a disposizione di Daniele De Rossi. Nel frattempo si parla anche del suo futuro in Argentina: secondo il giornalista Leandro Aguilera, il centrocampista terminerà il suo contratto alla Roma, in scadenza il 30 giugno 2025, e poi tornerà al Boca Juniors. Paredes, infatti, non ha mai nascosto la voglia di riabbracciare il Boca al termine della sua carriera europea.

