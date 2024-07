Calciomercato Roma, dall'Arabia: Dybala piace all'Al-Nassr. Pronto un triennale da 20 milioni a stagione (VIDEO)

Tra rinnovo e ipotesi addio, il futuro di Paulo Dybala è tutto da decifrare. Per il calciatore, nel frattempo, spunta una nuova pretendente dal Medio Oriente. Secondo quando riferito dal giornalista saudita Abdulrahman Abed ai microfoni di Calciomercato.it, l'Al-Nassr sarebbe pronto a offrire all'attaccante argentino un contratto triennale con uno stipendio annuo di 20 milioni di euro.

Un eventuale trasferimento all'Al-Nassr permetterebbe alla Joya di ritrovare Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadra alla Juventus, e di misurarsi nella Saudi Pro League, campionato in forte ascesa a livello internazionale.