Calciomercato Roma, dalla Turchia: pronta un'offerta da 10 milioni per Akturkoglu, anche il Lille interessato. Ma arrivano smentite

Nuovo nome per l'attacco della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Mustafa Özgür Sancar, i giallorossi hanno messo nel mirino Kerem Akturkoglu, esterno offensivo classe '98 del Galatasaray. Il venticinquenne ha già informato il club di voler essere ceduto, poiché è intenzionato a provare un'avventura in un nuovo campionato. La Roma, così come il Lille, sarebbe pronta a offrire 10 milioni di euro per acquistarlo, ma i francesi hanno un asso nella manica, ovvero la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Akturkoglu era seguito anche da alcuni club spagnoli, tra cui la Real Sociedad, ma si è trattato di un semplice interesse.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Checco Oddo Casano, sia l'entourage di Kerem Akturkoglu sia la Roma avrebbero smentito l'interesse per l'esterno turco.

?Arrivano prime smentite, fonte entourage su #Akturkoglu in chiave #Roma, ma attenzione: la stessa agenzia - molto vicina a Ghisolfi - conferma ancora vivo l'interesse dei giallorossi per #Pardo del Gent. Nessuna proposta ufficiale ancora per il 2005 belga. — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 26, 2024