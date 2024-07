Calciomercato Roma, dalla Turchia: Fenerbahce e Al-Qadsiah in vantaggio sui giallorossi per En-Nesyri, si attende la decisione dell'attaccante

Il futuro di Youssef En-Nesyri è ancora un'incognita e nemmeno il centravanti marocchino ha preso una decisione definitiva. L'attaccante del Siviglia è seguito da Roma, Fenerbahce e Al-Qadsiah e, secondo quanto riportato dal portale turco, al momento i giallorossi sarebbero in secondo piano. L'inserimento dei capitolini nella trattativa ha portato il club arabo ad alzare l'offerta di ingaggio a 14 milioni di euro a stagione, mentre la squadra di José Mourinho è arrivata a 6, cifre superiori a quanto proposto dalla Roma. In attesa della decisione dell'attaccante, Fenerbahce e Al-Qadsiah sembrano essere in vantaggio.

Secondo quanto aggiunto dal portale turco, En-Nesyri avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita e avrebbe accettato l'ingaggio da 14 milioni a stagione per tre anni offerto dall'Al-Qadsiah. L'attaccante non ha ancora deciso, ma intanto il Fenerbahce è corso ai ripari e sta sondando i nomi di Armando Broja del Chelsea e Beto dell'Everton come alternative.

