Calciomercato Roma, dalla Turchia: Besiktas su Karsdorp, affare da 3 milioni. Serve l'addio di Svensson

Novità anche sul futuro di Rick Karsdorp. L'olandese è fuori dal progetto di Daniele De Rossi alla Roma e, infatti, si allena a parte nel ritiro a Trigoria rispetto al resto del gruppo. Secondo quanto riferito dal portale turco, il terzino destro sarebbe ad un passo dall'addio e vicino al trasferimento al Besiktas per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

? ÖZEL HABER - TRANSFER: Beşiktaş, Roma’nın 29 yaşındaki sağ beki Rick Karsdorp’u €3M bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. #Calciomercato ✅ Van Bronckhorst’un eski öğrencisi, sağlık kontrollerini geçerse resmi imzalar atılacak… pic.twitter.com/eqUI804snW — As Marca (@asmarcatr) July 11, 2024

Aggiornamenti su Karsdorp dalla giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta. Per il club turco esiste un limite per i giocatori stranieri: se dovesse andar via Svensson allora il Besitkas potrebbe pensare a Karsdorp.