Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo tra il Galatasaray e il Rennes per Doué, affare da 6 milioni più 2 di bonus

Guela Doué, seguito dalla Roma in questa sessione di calciomercato, sembra a un passo dal trasferimento in Turchia. Secondo quanto riportato dal sito, il Rennes ha raggiunto un accordo con il Galatasaray per la cessione del terzino destro classe 2002 sulla base di 6 milioni di euro più 2 di bonus. Il calciatore, che aveva già trovato l'accordo con il club turco, è atteso a Istanbul la prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

Come aggiunto dal portale turco, Doué firmerà un contratto quadriennale e raggiungerà il Galatasaray nel ritiro in Austria. Il Rennes, invece, incasserà 6 milioni di euro più 1 di bonus.

