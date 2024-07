Calciomercato Roma, dalla Spagna: per la difesa piace Lenglet, ma non è una priorità per i giallorossi

Con la partenza di Llorente e la fine del prestito di Hujisen, la Roma è alla ricerca di un difensore centrale. Come scrivono dalla Spagna, tra le opzioni per i giallorossi c'è anche Clement Lenglet, di ritorno al Barcellona dopo la difficile esperienza all'Aston Villa. Il centrale francese, però, non sembra una priorità per il club capitolino, che preferirebbe puntare su un giocatore più giovane. Proprio per questo Napoli e Bologna, anche loro interessate, sembrano più avanti rispetto alla Roma. I felsinei cercano il sostituto di Calafiori, mentre i partenopei sono il club che più di tutti si è fatto avanti. Il giocatore ha anche offerte dall'Arabia Saudita.

(sport.es)

