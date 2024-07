Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerta di circa 30 milioni per Sorloth, il Villarreal chiede di più

Prosegue la ricerca sul calciomercato di Florent Ghisolfi per regalare a Daniele De Rossi le pedine funzionali per la prossima stagione. Tra i reparti da rinforzare c'è anche l'attacco e, secondo quanto scrive il giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, il club giallorosso ha alzato l'offerta per Alexander Sørloth proponendo circa 30 milioni di euro. Il Villarreal, proprietario del cartellino del centravanti classe 1995, continua a chiedere di più per lasciarlo partire. Le trattative proseguono.

Exclusiva. La Roma sube su oferta por Alexander Sørloth a cerca de 30M€ pero el Villarreal sigue pidiendo más. Negociaciones abiertas. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 24, 2024