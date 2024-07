Calciomercato Roma, dalla Spagna: Milan pronto a pagare la clausola di Morata. Ibrahimović lo chiama per convincerlo

Il Milan fa sul serio per Morata. Come riportano i media spagnoli, i rossoneri avrebbero individuato nel capitano della selezione iberica, e obiettivo di mercato della Roma, l'attaccante giusto per rimpiazzare Olivier Giroud. Il club di via Aldo Rossi sarebbe infatti disposto a pagare la clausola rescissoria per liberare il calciatore.

Morata, che pochi giorni fa aveva dichiarato di essere felice di restare all'Atletico Madrid per aprire un ciclo di vittorie, sarebbe stato contattato da Zlatan Ibrahimovic, consulente dirgenziale di Red Bird, con l'obiettivo di convincerlo a vestire la casacca rossonera.

(relevo.com)

