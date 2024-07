Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi e Napoli su Arthur. Il centrocampista piace a De Rossi

Dopo una positiva stagione alla Fiorentina, Arthur ha ritrovato la sua miglior forma, offuscata da alcune annate sottotono tra Juventus e Liverpool. Rientrato a Torino al termine del prestito, il centrocampista brasiliano difficilmente rimarrà a lungo, nonostante il nuovo tecnico Thiago Motta intenda valutarlo nel precampionato.

Fonti spagnole riportano che il desiderio di Arthur sarebbe quello di tornare in Premier League, con Newcastle ed Everton già interessate al giocatore. Tuttavia, anche in Italia la situazione è monitorata con attenzione, in particolare da Roma e Napoli, che hanno già formulato una proposta. Il classe '96 non escluderebbe la permanenza nel campionato italiano, con Daniele De Rossi che lo vedrebbe bene nella sua nuova Roma. Più complicata la pista partenopea, a causa dell'assenza dei partenopei dalle competizioni europee nella prossima stagione.

(marca.com)

