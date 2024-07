Calciomercato Roma, dalla Spagna: ancora nessuna decisione di En-Nesyri, dubbi sul trasferimento al Fenerbahce

Il futuro di Youssef En-Nesyri è ancora da decifrare. L'attaccante marocchino è seguito con grande interesse da Fenerbahce e Roma: secondo quanto riportato dal portale spagnolo, il club turco è al lavoro per trovare un accordo con il Siviglia sulla base di circa 20 milioni di euro, ma l'attaccante ha ancora molti dubbi sul trasferimento alla corte di José Mourinho. Intanto i giallorossi osservano interessati e tramite l'intermediario Diego Tavano cercano di convincere En-Nesyri. I capitolini non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale e attendono eventuali sviluppi sulla trattativa tra il Fenerbahce e il Siviglia. Daniele De Rossi considera il ventisettenne l'attaccante ideale per fare un salto di qualità.

(diariodesevilla.es)

