Enzo Le Fée si avvicina alla Roma. Secondo quanto riportato dal portale francese, i giallorossi non hanno ancora raggiunto l'accordo con il Rennes per il trasferimento del centrocampista, ma la trattativa è in via di definizione. Il club bretone ha rifiutato la prima offerta dei capitolini e chiede almeno 20 milioni. La Roma ha già l'intesa con il giocatore e anche le due società sono sempre più vicine, tanto che la firma di Le Fée in giallorosso è attesa nei prossimi giorni.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE