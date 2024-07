Calciomercato Roma, dal Messico: piace Esteban Andrada, portiere del Monterrey

La Roma si muove per Esteban Andrada. Secondo quanto riferito dal giornalista messicano Diego Armando Medina, Daniele De Rossi si sarebbe mosso in prima persona per arrivare al portiere argentino classe 1991, attualmente al Monterrey, ex compagno del mister giallorosso al Boca Juniors.

¡LO QUIEREN EN ITALIA! Esteban Andrada tiene oferta de @OfficialASRoma. El contacto viene desde su DT,

Daniele De Rossi, ex compañero de ‘Sabandija’ en Boca El arquero tiene un año más de contrato con #MTY y ya había pláticas para renovación ¿La aceptarán?@TUDNMEX @TUDNMEX pic.twitter.com/eT0gykKvv6 — Diego Armando Medina ✋? (@DiegoArmaMedina) July 4, 2024