Calciomercato Roma, dal Belgio: si cerca lo sconto per Bodart a 2 milioni e due contropartite. Lo Standart Liegi ne chiede 4 più bonus

La Roma è alla ricerca di un secondo portiere per sostituire Rui Patricio e ha mostrato interesse per Arnaud Bodart dello Standard Liegi, su cui sono rimasti solo i capitolini dopo il ritiro dalla corsa di Celtic e Luton Town. Come riporta la stampa belga, il sodalizio liegese ha bisogno di liquidità e la Roma avrebbe offerto 2 milioni di euro e due giocatori in prestito per il portiere 26enne, che verrebbe nella Capitale per ricoprire il ruolo di secondo dietro Mile Svilar.

Lo Standard Liegi, però, non vuole però svendere il giocatore e vorrebbe 4 milioni di euro più bonus per lasciarlo partire. Inoltre, il club della Vallonia non ha lo spazio di bilancio per pagare lo stipendio dei due giocatori offerti in prestito dai giallorossi.

(voetbalbelgie.be)

