Calciomercato Roma: Dahl è atterrato nella Capitale

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Oggi inizia ufficialmente l'avventura di Samuel Dahl in giallorosso, dopo l'accordo trovato nei giorni scorsi tra la Roma e il suo ormai ex Djurgardens. Dopo Buba Sangaré, Enzo Le Fée e Mathew Ryan, il classe 2003 diventa quindi il quarto acquisto ufficiale di Florent Ghisolfi. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sull'arrivo di Dahl a Fiumicino.

LIVE

10:14 - Il volo di Samuel Dahl è atterrato a Fiumicino, a breve il giocatore uscirà per ricevere l'abbraccio dei tifosi.