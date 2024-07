Federico Chiesa è uno dei nomi caldi nel mercato della Serie A. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, ieri c'è stato un contatto tra il Napoli e l’entourage dell'esterno d'attacco della Juventus.

Antonio Conte potrebbe essere "sponsor dell’affare", si legge sul giornale, nonostante il giocatore abbia già manifestato il suo desiderio di giocare in Champions League, motivo per il quale ha messo in stand by la trattativa con la Roma.

(tuttosport)