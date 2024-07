Calciomercato Roma: contatti con il Leeds per Summerville. 20/25 milioni la richiesta degli inglesi

Spunta una nuova indiscrezione per quanto riguarda un possibile rinforzo per il reparto offensivo giallorosso. Secondo il sito di calciomercato infatti la Roma avrebbe avviato i contatti con il Leeds United (dopo i recenti affari Kristensen e Llorente) per Crysencio Summerville, ala olandese (classe 2001) che la scorsa stagione in Championship ha segnato complessivamente 21 gol e fornito 10 assist. Gli inglesi chiederebbero tra i 20 e i 25 milioni per lasciarlo partire, con il giocatore che (almeno per ora) non sarebbe un sostituto di Soulé su cui la Roma è ancora fortemente interessata.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE