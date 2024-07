Calciomercato Roma, chiesti 25 milioni per Abraham: no dei giallorossi alle contropartite Okafor e Saelemaekers

Il futuro di Tammy Abraham potrebbe essere lontano da Roma e tra i club più interessati c'è il Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Mustica de Il Messaggero, i giallorossi vorrebbero almeno 25 milioni di euro cash per il centravanti inglese e avrebbero rifiutato l'inserimento delle contropartite Noah Okafor o Alexis Saelemaekers. L'obiettivo dei capitolini è incassare una somma di denaro sufficiente per poi affondare il colpo per Alexander Sorloth.