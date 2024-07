Federico Chiesa continua a rimandare la separazione dalla Juventus nonostante il rapporto sia praticamente giunto al termine. L’azzurro prende tempo sulla decisione del proprio futuro e, secondo quanto riporta l’esperto in calciomercato, vorrebbe partire con Thiago Motta e la squadra per il ritiro e non vuole fretta.

(gianlucadimarzio.com)

