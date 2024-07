Calciomercato Roma, Chiesa in uscita dalla Juve: i bianconeri aspettano una risposta dell'esterno

Da tempo si parla dell'interesse della Roma per Federico Chiesa, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2025, e nella rassegna stampa odierna si ipotizza anche un asse di mercato tra le due società che coinvolgerebbe anche altri giocatori. Ora, secondo le indiscrezioni del giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus chiederà una risposta a Chiesa sul fronte Roma altrimenti proverà a fare un'altra uscita utile per migliorare la proposta all'Atalanta per assicurarsi Koopmeiners.

