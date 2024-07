LIVE - Calciomercato Roma: c'è l'accordo con Soulé, in arrivo offerta alla Juve da 25 milioni compresi di bonus. I bianconeri chiedono tra i 35 e i 40

23:22 - Soulé-Roma, accordo raggiunto secondo Angelo Mangiante di Sky: la Juve attende adesso la prima offerta ufficiale

Soulé ha trovato accordo con la Roma. Juve ora aspetta la prima offerta ufficiale della Roma. @SkySport ✅ https://t.co/F4LbyOJvgh — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 16, 2024

23:21 - Soulé vuole la Roma. Come scrive Eleonora Trotta di Calciomercato.it su X, la Roma resta positiva e gioca la carta Dybala, con cui l'ex Frosinone parla spesso, per convincere l'argentino a trasferirsi nella Capitale. L'offerta del Leicester è invece di 25 milioni più 5 di bonus.

Aggiornamento mercato #Roma: -Apertura di #EnNesyri: ora il club cerca l’accordo totale con l’attaccante, per poi raggiungere l’intesa con il #Sviglia -Le cifre: contratto da 3,5 al goleador, richiesta per il cartellino sui 20 milioni -#Soulé vuole la #Roma. I giallorossi… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 16, 2024

23:08 - Matias Soulé resta un obiettivo concreto per il Leicester. Come scrive il giornalista di Sportitalia, con la presenza dell'agente di Soulé in Italia, entra infatti nel vivo la trattativa. La Roma resta sullo sfondo, con la Juventus che preferirebbe cedere all'estero il calciatore. I bianconeri in ogni caso non si opporebbero a chi dovesse presentarsi alla porta con almeno 35 milioni di euro. Occhio alla proposta che potrebbe arrivare presto da 30 milioni più bonus, che toccherebbe il fatidico tetto dei 35 milioni di euro. L'unica chance dei giallorossi per tornare in corsa è alzare la posta . Ancora qualche giorno e sarà definito il futuro dell'argentino. E attenzione anche a Huijsen.

23:00 - La Roma non molla la presa su Matias Soulé, giovane talento argentino che ha brillato lo scorso anno con la maglia del Frosinone. Come riporta l'esperto dell'emittente satellitare, le trattative tra il club giallorosso e il giocatore hanno portato a un accordo economico, confermando la volontà di Soulé di trasferirsi nella Capitale.

Forte di questo accordo, la Roma è pronta a presentare un'offerta ufficiale alla Juventus, proprietaria del cartellino del classe 2003. L'offerta ammonterebbe a 25 milioni di euro, inclusi i bonus, cifra che si avvicina a quella proposta dal Leicester (20 milioni più 5 di bonus) nei giorni scorsi.

La Juventus, tuttavia, non sembra intenzionata a cedere facilmente il suo gioiello e continua a chiedere una cifra più alta, stimata tra i 35 e i 40 milioni di euro. Nonostante ciò, la Roma confida nella volontà del giocatore di vestire la maglia giallorossa per sbloccare la trattativa.

