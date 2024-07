Entra nel vivo il calciomercato della Roma: il club giallorosso ha messo nel mirino Enzo Le Fée, centrocampista classe 2000 di proprietà del Rennes. Secondo le informazioni del sito dell'esperto di mercato, aumenta la fiducia in casa giallorossa per l'arrivo del francese. Continua la trattativa con il Rennes e l'operazione è impostata, ma il club francese non lascerà andare Le Fée per meno di 20 milioni di euro, cifra spesa la scorsa stagione per acquistarlo.

(gianlucadimarzio.com)

