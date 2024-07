Calciomercato Roma: Aouar piace all'Al-Ittihad

Il futuro di Houssem Aouar potrebbe essere alla corte di Laurent Blanc. L'allenatore francese ha un accordo verbale con l'Al-Ittihad per diventare il nuovo allenatore del club. Fra i giocatori sulla lista dei sauditi c'è anche il centrocampista giallorosso, arrivato nella Capitale la scorsa stagione.

