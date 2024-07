Calciomercato Roma, Aouar ha firmato con l'Al Ittihad: affare da 12 milioni

Dopo le recenti indiscrezioni si avvicina sempre di più l'ufficialità della cessione di Houssem Aouar all'Al Ittihad. Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti il centrocampista franco-algerino avrebbe già firmato il contratto per il club arabo e l'accordo dovrebbe essere annunciato a breve da entrambi i club. Alla Roma andranno quindi 12 milioni, col giocatore che dopo una sola stagione saluterà la Capitale e i colori giallorossi.

?⚫️✍? Houssem Aouar signed his contract as new Al Ittihad player, same happening now between AS Roma and Al Ittihad.

€12m deal, almost completed. pic.twitter.com/m7Odl0xMSf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024