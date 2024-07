Calciomercato Roma, Aouar ad un passo dall'Al-Ittihad: ai giallorossi 12 milioni più bonus. Nei prossimi giorni la chiusura

Nonostante il ritorno a Trigoria, Houssem Aouar lascerà la Roma in questa finestra di mercato. Come conferma Fabrizio Romano, il franco algerino è ormai ad un passo dall'Al-Ittihad. Ai giallorossi andranno 12 milioni più bonus ancora da definire. La chiusura della trattativa è ormai vicina: nei prossimi giorni l'ex Lione sarà un nuovo giocatore del club arabo.

?⚫️ Al Ittihad are closing in on deal for Houssem Aouar, AS Roma would receive around €12m with add-ons as final details are being clarified.

The deal is expected to be completed in the next days. Here we go, soon. ?? pic.twitter.com/Sw5FX6EtnF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024