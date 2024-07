Calciomercato Roma: ancora nessuna nuova offerta per Soulé. Braccio di ferro con Giuntoli

Per l'arrivo di Matias Soulé alla Roma è in corso un vero e proprio braccio di ferro con il dirigente sportivo bianconero Giuntoli. I giallorossi non hanno ancora presentato nuove offerte per l'argentino, avendo già proposto 25 milioni di euro e avendo l'accordo con il giocatore, che vuole la Roma. Come riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, sull'offerta del Leicester ci sono due versioni: dall'Inghilterra si parla di 25 milioni bonus inclusi, da Torino si parla di 30 più bonus.