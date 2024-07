LIVE - Calciomercato Roma, ai dettagli l’arrivo di Dahl: chiusura in settimana

La Roma aspetta la fumata bianca per Samuel Dahl, terzino sinistro classe 2003 del Djurgarden. I giallorossi spingono per assicurarsi il calciatore e la trattativa per il vice Angelino sembrerebbe vicina alla chiusura. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa:

LIVE

20:01 - Anche il giornalista Marco Conterio di tuttomercatoweb.com conferma il rilancio della Roma per Samuel Dahl. Nelle ultime ore sul calciatore si era inserito un club di Premier League, ma la fumata bianca per il trasferimento in giallorosso è vicina.

?? La #Roma rilancia per Samuel Dahl del #Djurgardens dopo l'inserimento di un club di Premier League nelle ultime ore. Fumata bianca vicina https://t.co/LCpaLSNui9 pic.twitter.com/Gy7bAzE4Gc — Marco Conterio (@marcoconterio) July 22, 2024

19:25 - Dopo lo stallo delle ultime settimane, si sblocca la trattativa per Samuel Dahl dal Djurgarden. Il classe 2003, come riportato da Checco Oddo Casano, è ora ad un passo dalla Roma, con l'affare che potrebbe già chiudersi in settimana. Decisiva la volontà del ventunenne svedese che ha mantenuto la parola data ai giallorossi e ha rifiutato le proposte della Premier League e dell'Eredivisie.

La Roma vicinissima a #Dahl. Entro questa settimana la chiusura definitiva dell’affare. Decisiva la volontà del calciatore che ha rifiutato gli interessamenti provenienti da Olanda e Premier. — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 22, 2024

19:20 - Dopo la nuova offerta da parte della Roma, le parti sono ora vicine e, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, ancora qualche dettaglio da limare e poi arriverà il via libera per Dahl. Il classe 2003 diventerà a breve un nuovo giocatore giallorosso.