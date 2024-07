Calciomercato Roma: accordo vicino con il Siviglia per En-Nesyri. Offerti 22 milioni

La Roma è vicina a Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal portale specializzato in calciomercato, Ghisolfi e la dirigenza del Siviglia si sarebbero molto avvicinati grazie alla volontà dell'attaccante che spinge per venire nella Capitale. L'accordo totale è vicino e potrebbe arrivare a breve: offerta da 22 milioni di euro, più bassa di quella del Fenerbahçe e dei club arabi che però non erano destinazioni gradite al marocchino. L'offerta contrattuale alla punta sarebbe di 1,4 milioni, meno rispetto alle altre offerte, ma En-Nesyri spinge per la Roma.

(calciomercato.com)

