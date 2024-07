Calciomercato Roma: accordo con la Juventus per Chiesa, ma il calciatore vuole la Champions e riflette

La Roma continua a lavorare per portare Federico Chiesa nella Capitale. Secondo quanto svelato dal giornalista di Sky Sport Paolo Assogna ai microfoni dell’emittente radiofonica, i giallorossi e la Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento sulla base di circa 20 milioni di euro e ora attendono la decisione del calciatore. L’esterno classe ‘97 avrebbe però l’ambizione di giocare in Champions League e starebbe attendendo ulteriori proposte. La società bianconera sarebbe delusa dal comportamento di Chiesa, dato che ha già l’accordo con la Roma per la cessione.

(Radio Manà Manà Sport)