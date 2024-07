LIVE - Calciomercato Roma, in chiusura l'accordo per Soulé: offerti 26 milioni più 2 di bonus facili, la Juve ne chiede 2 in più e il 10% sulla rivendita

Matias Soulé si avvicina a grandi falcate alla Roma. Sarebbe, infatti, in chiusura l'accordo con la Juventus per portare l'argentino alla corte di Daniele De Rossi. Le due parti hanno trovata l'intesa sulla valutazione del giocatore e sui possibili bonus. Decisiva ovviamente la volontà del classe 2003 che ha da subito sposato il progetto dei Friedkin.

20:15 - Come riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, Juventus e Roma sono in contatto per Soulé attraverso l'agente dell'argentino, ma non c'è ancora l'accordo definitivo. La proposta dei giallorossi è di 26 milioni di euro più 4 di bonus, mentre i bianconeri ne chiedono 30 certi, quindi con bonus facilmente raggiungibili.

19:49 - Roma e Juventus puntano a chiudere la trattativa per Soulé nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'ultima offerta dei giallorossi è di 33 milioni di euro (25 di parte fissa e 8 di bonus al verificarsi di determinati obiettivi) e i bianconeri potrebbero dare l'ok alla cessione.

19:45 - Per Checco Oddo Casano, invece, l'accordo tra Roma e Juventus sembra più vicino che mai. Dopo il gelo degli ultimi giorni, la trattativa tra i due club ha subito un'accelerata grazie all'ausilio dell'agente del giocatore e ora stanno discutendo gli ultimi dettagli sui bonus.

19:43 - Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, tra Roma e Juventus ballano ancora 2 milioni di euro, ma l'operazione è alla stretta finale. I giallorossi hanno offerto 26 milioni più 2 di bonus facili, mentre la Juventus chiede 26 più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

19:41 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, non c'è ancora l'intesa definitiva tra i club, ma la Roma, forte della volontà di Soulé, farà di tutto per portarlo nella Capitale. I contatti tra le due società proseguono.

19:29 - Anche Matteo Moretto conferma quanto detto e parla di accordo in chiusura tra Roma e Juventus.

19:29 - Come riportato da Fabrizio Romano su X, l'accordo tra Roma e Juventus per portare Matias Soulé in giallorosso è in chiusura. I due club hanno quasi raggiunto l'intesa sul prezzo, sui bonus e sulla percentuale di rivendita. La volontà del calciatore è stata chiara, con l'argentino che ha sempre dato la priorità alla Roma, ed ora le parti sono al lavoro per concretizzare il trasferimento nella Capitale.

